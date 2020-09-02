اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار رئيس الوزراء يوضح النتائج المترتبة على دمج الموظفين ببعض الإدارات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:34 م
مستشار رئيس الوزراء يوضح النتائج المترتبة على دمج الموظفين ببعض الإدارات المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن التوجهات الموجودة من القيادة السياسية، حول إعادة التشكيل أو التطوير المؤسسى لن ينتج عنه فقد الموظفين لوظائفهم، ولكن سيتم لهم أعادة تأهيل، عند دمج الإدارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، خلال حلوله ضيفا اليوم الثلاثاء، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بداية الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيشمل رئاسة مجلس الوزراء بالكامل، ثم يتم انتقال جميع دواوين الوزارات، والتى ستنتقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات هناك، والتى وفرتها وزارة الاتصالات وإدارة النظم.

وأشار المهندس هانى محمود، إلى أن هناك 61 ألف موظف من المرشحين إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية فى المرحلة الأولى، تم إجراء تقييم لقدراتهم بالكامل، ومعرفة نقاط القوة والضعف الخاصة به، وتم وضع خطة لتدريب هؤلاء الموظفين قبل الانتقال، عن طريق عدد من الكورسات والتدريبات الخاصة بمجال عمله


رئاسه الوزراء

العاصمه الاداريه

الإصلاح الادارى

المهندس هانى محمود

اخبار

موظفى الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان: تنفيذ 42 دوراً بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:45 ص

خطوط جديدة للنقل العام لربط القاهرة الكبرى مع العاصمة الإدارية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:00 ص

صور.. نائب وزير الإسكان يتفقد خطى المياه المغذيين للعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 10:36 ص

مستشار رئيس الوزراء يوضح الهدف من انتقال موظفى الحكومة للعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 09:34 م

متحدث العاصمة الإدارية يعلن نقل جميع الوزارات منتصف العام المقبل

الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:31 م

انتهاء 17% من المشروع.. تفاصيل إنشاء مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 17 أغسطس 2020 01:14 م

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:53 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة