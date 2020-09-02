مركز "غامالى" الروسي يختبر لقاح كورونا على موظفيه من كبار السن

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قال رئيس مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن المركز اختبر لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على بعض موظفيه الذين تزيد أعمارهم على 70 وحتى 80 عاما .. مؤكدا أن جميع من تم تطعيمهم باللقاح بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط.

وأشار غينسبورغ - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم /الأربعاء/ - إلى أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح.

على صعيد متصل، ذكر المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ من العمر 74 عاما، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من (كوفيد-)19، الذي طوره مركز "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، حيث تلقي الصندوق طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.