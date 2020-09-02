مركز تنمية قدرات هيئة التدريس بجامعة الأقصر ينظم دورة نظام الساعات المعتمدة on line

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يقوم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر بتنظيم دورة (نظام الساعات المعتمدة) on line.

ومن جانبه وجه الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، إدارة المركز نحو العمل على استمرار تحديث برامج التدريب وتطويرها لتناسب أنظمة التعليم الحديثة والتعليم الهجين، والعمل على إضافة برامج تتناسب مع متطلبات الوقت وحاجات المتدربين، والعمل في ظل فكر وسياسة التحول الرقمي في التعليم.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز بالجامعة، بإن مجلس إدارة المركز قد وافق على إضافة برنامج (إدارة الأزمات)، وسوف يتم الإعلان عن تفعيلها خلال الأيام القادمة إن شاء الله.

وكان قد انعقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم 16، عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة، برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وإتخذ المجلس عدة قرارات من أهمها: (الموافقة على منح عدد 69 طالبا بكلية الفنون الجميلة درجة البكالوريوس - الموافقة علي منح الدارس / سمير عبدالرازق فتوح شعراوي ، درجة الدكتوراه ( دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص التصوير) - الموافقة على منح الدارس/ وليد خالد قدوري (وافد عراقي) درجة الماجستير في ترميم الآثار - الموافقة علي تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لمركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – وحدة ذات طابع خاص - النظر في المذكرة المعروضة بشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021م - الموافقة علي قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020- 2021م - النظر في المذكرة المعروضة بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية هواوي بين جامعة الأقصر وشركة هواوي للتكنولوجيا (مصر).