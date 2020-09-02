اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الأزهر يستنكر إعادة نشر «شارلى إيبدو» رسوم مسيئة لرسول الإسلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:32 ص
مرصد الأزهر يستنكر إعادة نشر «شارلى إيبدو» رسوم مسيئة لرسول الإسلام مرصد الأزهر
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في عدد المجلة الصادر اليوم الأربعاء.
 
وحذر المرصد من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان، ويقف حائط صد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، كما أنه كفيل بأن يعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، بلغت ذروتها بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر رمزين دينيين في العالم، خلال فبراير العام الماضي.
 
كما كرر مرصد الأزهر إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي على مقر «شارلي إيبدو» مطلع عام 2015، مؤكدا رفض الإسلام لأي أعمال عنف، داعيا القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم.
 
وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم، وأن الازدواجية في التعامل مع أتباع الأديان وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لن تقدم للإنسانية إلا مزيدا من الكراهية والتطرف والإرهاب.

شارلي إيبدو

مرصد الأزهر

فرنسا

المسلمين

الاسلام

رسوم مسيئة للرسول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا بدء محكامة 14 إرهابى بعد 5 سنوات من هجمات شارلى إيبدو وهايبر كاشير

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:18 م

استفزاز جديد.. "شارلى إبدو" تعيد نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:22 م

بعد 5 سنوات.. فرنسا تبدأ الأربعاء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إبدو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:41 م

شارلى بوث عن أغنيته الجديدة Girlfriend: نفذتها منذ عامين.. فيديو وكلمات

الأحد، 28 يونيو 2020 04:32 م

غمض عينيك وامشى بخفة ودلع.. إيناس جوهر الإذاعية التى ‏حاورت شارلى شابلن

السبت، 27 يونيو 2020 09:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة