محافظ كفر الشيخ يتواصل مع والد طفل لاتخاذ اللازم لعلاجه

كتب محمد عبد المجيد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم دعم "حمدى المنيسى" صاحب الحالة الإنسانية التي عرضتها فضائية DMC، وتم التواصل معه من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، مؤكدا أنه سوف يتم تطبيق كشف طبى مميكن على ابنه المصاب "محمد" لإجراء اللازم له.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، على أنه تم التنسيق مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى بمعالجة الطفل هناك، كذلك تم استخراج معاش من الدولة مؤقت، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل "حمدى المنيسى" لإنشاء كشك خاص به بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

ومن جهته قال حمدى المنيسى صاحب الحالة الإنسانية، ان وزارة الصحة تواصلت معه، وأبلغته بإرسال أوراق الفحوصات الخاصة بأبنه المصاب وأرسالها لإجراء الفحوصات الطبية.