محافظ كفر الشيخ يؤكد إنشاء كلية للثروة السمكية بالمحافظة لأول مرة بمصر..فيديو

كتب ـ إبراهيم سعيد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تحولت في الخمس سنوات الأخيرة إلى محافظة "الأمل والمستقبل"، وهذا يرجع إلى اهتمام الدولة بمشروعات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مع الاعلامية خلود زهران، أن ميناء البرلس تحول من ميناء للصيادين إلى ميناء تجاري متوسط يخدم الدولة المصرية، وهذا بعد توسيعه وتطويره على امتداد البحر المتوسط، مشيرا إلى أن كفر الشيخ تحولت من محافظة طاردة للسكان إلى جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن كفر الشيخ أصبحت تشارك في الثروة السمكية على مستوى الجمهورية بنسبة 32% من خلال مزرعة غليون، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت رائدة في استغلال الرمال السوداء وهي واحدة من الرمال المليئة بالثروات والمعادن ولها مردود اقتصادي قوي.

وأكد أن المحافظة لأول مرة وعلى مستوى الجمهورية أنشئت بها كلية الثروة السمكية لربط التعليم بسوق العمل.