محافظ كفرالشيخ : إزالة 11 مكمورة فحم ضمن حملة التعديات على أراضى الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات مستمرة، وأنه وجه بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وأضاف المحافظ ، أنه وجه بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

وأشرَف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي أعمال الحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، فتم إزالة 6 حالات تعدي علي الارض الزراعية، بمساحة 856م، بالإضافة إلى إزالة 11من مكمورة الفحم بقرية الفقهاء القبلية، وتمت الإزالة كاملة حتي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون وبالتنسيق الكامل مع الشرطة، وقسم الإزالات.

كما أشرف العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال الحملة المكبرة لرفع الأشغالات، وإزالة التعديات ومتابعة الإنضباط بالطريق العام، حيث تم إزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة والطريق العام بالمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع الشرطة وقسم الإشغالات والإزالات.

وأشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية، بمساحة 495 م، بزمام قرية كفر مجر " الصافية "، وتمت الإزالات كاملة ،وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، بقري شباس عمير، والحصة، و كفر المرازقة، والمنشأة الكبرى، بالتنسيق وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الأوقاف، والرى، والزراعة، وتمت الإزالات كاملة ، وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.