محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الجارية بشارع 306 وكورنيش طور سيناء.. صور

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بشارع 306 وكورنيش مدينة طور سيناء، زرافق المحافظ اللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويهدف إنشاء شارع 306 لتوفير فرص عمل لشباب مدينة طور سيناء من خلال تقديم عدد من الخدمات لأهالى طور سيناء وقاصديها ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنمويه الحضارية الجارى تنفيذها الآن، والتى تشمل ممشى أهل مصر وكورنيش المدينة وشاطئ الفيروز العام، للارتقاء بعاصمة محافظة جنوب سيناء لإضافة بعد حضارى وجمالى وسياحى واقتصادي وترفيهى لمدينة طور سيناء.

كما تفقد المحافظ تطوير ورفع كفاءة وتطوير مركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء حيث أصبح المبنى يشمل عدة مطاعم ومطابخ على أعلى مستوى من الكفاءة فضلاً على أماكن الاستقبال والأماكن الترفيهية وصالات الاجتماعات فضلا على رفع كفاءة الغرف وصالات المناسبات وأصبح المبنى على اتم الاستعداد لاستقبال كل ضيوف المحافظة وإظهارها بالصورة اللائقة أمام كافة الزوار.

كما تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد "الحق المبين" المزمع افتتاحه الجمعة المقبلة 4 سبتمبر بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

ورافق المحافظ اللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وفضيله الشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية .

وشهد المحافظ أن الأعمال تسير على قدم وساق وتجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للمسجد من أعمال تجميل ونظافة داخل وخارج المسجد، مشيرا إلى أن المسجد أقيم على مساحة 2200 متر مربع، وهو أحد أكبر مساجد طور سيناء، وجرى إقامة مئذنتين بارتفاع 50 مترًا، وعمل واجهات للمسجد، وعمل لاند سكيب خارجي حول المسجد وزيادة الاضاءة الخارجية والداخلية.