محافظ بورسعيد يوجه بتحصيل متأخرات الإيجارات للمساهمة فى مشروعات التنمية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذى لتحصيل المتاخرات باحياء المحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، و عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية.

واكد محافظ بورسعيد على أهمية قيام أجهزة الاحياء بتكثيف الجهود والعمل فى تحصيل المتأخرات المستحقة على الايجارات والنظافة وتفعيل دور أقسام الإيرادات، للاستفادة من تلك الايرادات فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وكذلك المساهمة فى أعمال البنية التحتية والترفيق للمشروعات السكانية الجارى العمل بها .

وشدد المحافظ على عرض الموقف اسبوعيا للوقوف على آخر التطورات مع زيادة عدد المحصلين بالأحياء للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة لملف تحصيل المتأخرات الإيجارية والتى يتم استغلالها فى دعم العديد من المشروعات الخدمية.