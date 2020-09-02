محافظ بورسعيد يلتقى وفد هيئة الخدمات الحكومية

بورسعيد - السيد فلاح

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، وفد هيئة الخدمات الحكومية ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، جاء ذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأشاد محافظ بورسعيد ، بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة فى عدد من المجالات، والذى يسير بالتوازى مع مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة فى ظل التحول الرقمى الجديدة وكافة الجوانب التى تحقق سبل الراحة للمواطن وسرعة أداء الخدمة بأقل وقت ومجهود.