محافظ بني سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي انطلقت"يوم السبت 22أغسطس الماضى واختتمت اليوم الأربعاء 2 سبتمبر الجاري،حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة طلاب علمي علوم والإستاتيكا لطلاب علمى الرياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف، أثناء تفقدها "صباح اليوم" عددًا من اللجان بمراكز ببا واهناسيا والفشن، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى توجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية،موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة (مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية،والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن، وببا الثانوية المشتركة، جابر جاد الثانوية بناصر، واهناسيا الإعدادية،الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا).