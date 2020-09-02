محافظ الوادي الجديد : تمويل 72 مشروع بتكلفة 10.3 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية " مشروعك " خلال شهر يوليو الماضي بلغ 72مشروع مختلف النشاط بتكلفة 10.3 مليون جنيه، وفرت 162 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 4228 مشروع، بقيمة 226.7 مليون جنيه بإجمالي عدد 8252 فرصة عمل.