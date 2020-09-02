محافظ المنوفية : رفع 90 ألف طن قمامة من مقلب منوف العمومى

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على أنه تم رفع ما يقرب من 90 ألف طن قمامة من بداية الأعمال حتى الآن بجبل منوف " مقلب منوف العمومى " والذى يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى بتكلفة تقدر ما يقرب من (50 ) مليون جنيه لرفع 600 ألف طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات، رافقه الأستاذ أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، يأتى هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020.

حيث أكد رئيس مدينة منوف ، بأنه تم رفع اليوم ما يزيد عن 4 آلاف طن قمامة تقريباً وبإستخدام 69 سيارة نقل كبيرة ، مشيراً بأن العمل يجرى على قدم وساق وعلى مدار 24 ساعة لسرعة نهو الأعمال .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الأعمال ، موجهاً بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء منه فى أقرب وقت ، ومؤكداً بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر لضمان سرعة الانتهاء منه وفقاً للمنظومة المتكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب ، كما وجه المحافظ بسرعة وضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحى بالسادات أولاً بأول ، مشيراً إلى أن إزالة المقلب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن إزالة جميع تراكمات القمامة القديمة الموجودة وإعادة تطوير عدد 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و 220 ألف طن قمامة ، فضلا عن إنشاء عدد2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا .

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف

محافظ المنوفية يتابع نقل القمامة من مقلب منوف