محافظ المنوفية : توصيل الصرف الصحى لمنازل أهالى قرية كفر السلامية

فريق المحافظات

أصدرت محافظة المنوفية، بيانا إستجابة لمبادرة سيبها علينا حول ما نشر بموقعكم الموقر بتاريخ 26/8/2020 تحت عنوان (أهالى قرية كفر السلامية يناشدون توصيل الصرف الصحى للمنازل ) وإيمانا منا بدوركم الرائد والمتميز وصولا لممارسة إعلامية هادفة وشفافة .

وأضاف البيان بأنه تم بحث الشكوى وفقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، بالتواصل مع الجهات المسئولة وإزالة أسباب الشكوى حيث مخاطبة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، والذى أفادا بأنه جارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية كفر السلامية تحت إشراف الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، وقد تم إستلام محطة الرفع ، ولم يتم البدء فى إستلام شبكة إنحدار الصرف الصحى بالقرية المذكورة ضمن أعمال مشروع الصرف الصحى (أشليم – كفر أشليم – كفر السلامية) ، حيث تم نزول لجنه من الشركة وتبين عدم جاهزية شبكات الإنحدار للإستلام ، حيث أنه لا يتم تنفيذ وصلات منزلية تحت إشراف الشركة إلا بعد إستلام شبكات الإنحدار، مشيراً بأنه جارى التنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لسرعة تجهيز شبكة الإنحدار لقرية كفر السلامية وتحديد موعد للإستلام وكذا تنفيذ كافة الشوارع التى تقع داخل الحيز العمرانى بالقرية .

وأكد البيان التنبيه من قبل الهيئة على الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال حتى تتمكن الشركة من توصيل وصلات الصرف الصحى للمنازل .

وكان القارئ سمير عبد السميع مرسى عطيوه ، من كفر السلامية قويسنا فى المنوفية ، قد أرسل شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص توقف عمل وصلات الصرف الصحى للمنازل بسبب عدم تسليم المقاول المسئول للشبكة ن موضحا أن مشروع الصرف الصحى ، تم الانتهاء منه منذ أعوام، ومحطه الرفع تم تسليمها إلى شركة المياه والصرف بالمنوفية ولكن المقاول المسؤول عن الشبكة الداخلية متقاعس عن تسليم الشبكة لكى يتم عمل وصلات المنازل".

وناشد القارئ المسئولين التدخل لانتهاء هذا الموقف وتمكن الأهالى من ادخال الصرف الصحى إلى منازلهم، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01555525264

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

