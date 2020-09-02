محافظ المنوفية : إزالة 764 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية

المنوفية - فريق المحافظات

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بأنه تم إزالة ( 764 ) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، خلال الفترة من 8/7/2020 وحتى 31/8/2020 وذلك ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات المخالفة عليها تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

حيث أوضح محافظ المنوفية بأنه تم إزالة عدد 527 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 66456 م2 ، وتنفيذ 237 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 178 فدان و14 قيراط و23 سهم بمختلف جهات الولاية .

هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق الوحدات المحلية فى إستمرار شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة التعديات المخالفة ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ 5 إزالات فورية تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 903 م2 بقرى المصيلحة وشبراباص وبخاتى ، كما تم إزالة 260متر تعدى على الأراضى الزراعية بعدد 3 حالات بمساحة 1 قيراط و11 سهم ، وفى مركز قويسنا تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة لإزالة عدد 10 قرارات تعدى على حرم الطريق بمساحة 200 متر بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة الطرق.

وفى نطاق مركز تلا تمت الإزالة الفورية لعدد 4 حالات بناحية قرى كفر ربيع بمساحة 1050 متر ، هذا وقامت مدينة سرس الليان بإزالة 2 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بزمام المدينة بمساحة 35 متر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة التصدى بكل حسم للتعديات المخالفة وإستمرار إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على هيبة الدولة ، مؤكداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين عن تقنين أوضاعهم عقب إنتهاء المدة المقررة فى نهاية سبتمبر الجارى.