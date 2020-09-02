محافظ القليوبية يوجه بسرعة للانتهاء من تطوير طريق شركات البترول

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، والتى يتم متابعتها بشكل يومى لسرعة إنجازها والانتهاء منها بإعتبارها مشروعا حيويا سيحدث إنفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 90 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فورى والبدء فى التنفيذ والإنتهاء من المشروع فى أقرب وقت دون الإنتظار إلى إجتماعات أو مناقشات أخرى.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ اليوم بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع وذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، والمهنس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبري، ورؤساء شركات بترول القاهرة والمصرية للتكرير ورئيس المنطقة الجغرافية، ورئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص، ومسئولى كل من شركة الانتاج الحربى ورؤساء شركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي، ومديرى مديريات الطرق والرى والمرور والمستشار الهندسى للمحافظة والمكتب الفني.

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ، جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للإنتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لإستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول فى القطاع الثانى والبدء فورا فى إنشاء الحرم الآمن والطريق البديل فى المنطقة الخلفية للمشروع، كما طالب المحافظ بوضع جدول زمنى محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع فى أقرب وقت ممكن.

اجتماع محافظ القليوبية لتطوير طريق شركات البترول