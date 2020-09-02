محافظ القاهرة يقود حملة إزالات لعقارات مخالفة بالنزهة.. صور

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 16 شارع الدكتور احمد مصطفى بحي النزهة الجديدة صادر لهما قراري إزالة وجوبية عامي 2019 2020 لمخالفتهما شروط البناء واشتراطات الطيران المدني، وأشار محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 28 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ 25% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة ، مؤكدا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع اي محاولة للخروج عن القانون ، مشيرا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه.

وأضاف المحافظ أن حي النزهة قام بإزالة أكثر من 90% من المباني المخالفة به الصادر لها قرارات إزالة حتى الآن.

وأشار اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة إلى أن العقار صادر له ترخيص بارضي و9 أدوار متكررة وقام المالك ببناء دورين وغرف بالسطح بالمخالفة للترخيص الصادر .

وأضاف رئيس الحي انه تم تنفيذ 241 قرار إزالة وجوبية من 263 قرار ازالة لمخالفات تمت في أعوام 2018 و2019 و2020 وتم تحويل 33 مخالف للنيابة العسكرية ، مشيرا إلى وجود 15 حالة مخالفة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات التصالح ، كما قام الحي بتنفيذ 24 قرار إزالة في المهد وتحويل اصحابها للنيابة العسكرية.