محافظ الفيوم يعلن مبادرة مع البنك الأهلى لمنح قرض لسداد تصالح مخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن المحافظة تقوم بمبادرة مع البنك الأهلى تمكن المواطن لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن دفع الـ25% هي الحد الأقصى لجدية التصالح، والمحافظة تدير هذا الملف بشكل جادي للغاية وأيضًا هناك مبادرة مع المتقدمين للتصالح والتنسيق للحصول على قروض لتسديد غرامات التصالح.



وتابع محافظ الفيوم، أن الهدف من هذه المبادرة، هي تحقيق الأمن الاجتماعى للمواطنين وعدم تعريض المباني الخاصة بهم للإزالة، وأن يكون لهذا المكان الحقوق الكاملة، وعقار سليم ومُرخص، وليس تحت طائلة القانون.



واستطرد الأنصاري، أنه سيتم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من خلال أموال التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للتصالح هم 80% من المخالفين، وهو ما يؤكد أن هذا الملف يسير بصورة إيجابية للغاية.