اليوم السابع
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محافظ الغربية يؤكد إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد خفض الرسوم

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:53 م
محافظ الغربية يؤكد إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد خفض الرسوم محافظ الغربية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك إقبالا شديدا من المواطنين، بعد تخفيض رسوم دفع التصالح في مخالفات البناء من 30 إلى 40% من الرسوم حسب المنطقة بالمحافظة.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أنه تم رصد 795 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وهناك أعداد كبيرة استغلوا أزمة كورونا وتم تحويلهم إلى النيابة بواقع 30 حالة شهريًا، مشيرًا إلى أن تخفيض الرسوم يشجع المواطنين بالتقدم على التصالح في التعديات.

واستكمل حديثه، أن "الردع والإزالات المتكررة أقنع الناس بأن الدولة مابتهزرش، ولن تتهاون في التعدي على أملاكها، وهو ما دفع المخالفين بالتقدم للتصالح، خاصة في ظل التخفيضات عن الأرقام السابقة".


محافظ الغربية

طارق رحمى

طلبات التصالح في مخلفات البناء

اخبار محافظة الغربية

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