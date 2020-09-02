اليوم السابع
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محافظ الشرقية يكرم العاملين بالقطاع الصحى لجهودهم فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:03 م
محافظ الشرقية يكرم العاملين بالقطاع الصحى لجهودهم فى مواجهة كورونا محافظ الشرقية يكرم وكيل وزراة الصحة
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، وعدد 60 فرد من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ممثلين عن جميع قطاعات ومستشفيات الصحة وأقسام العزل بالشرقية، لمجهوداتهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "، وذلك اليوم الأربعاء بقصر الثقافة بالزقازيق .

حيث أشاد معالى المحافظ بالجهود المخلصة المبذولة، والعطاء المستمر لجميع العاملين بالقطاع الصحي، وخاصة أبطال الجيش الأبيض بمستشفيات العزل، خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة من جائحة كوفيد 19.

وحضر التكريم نواب المحافظ، ورئيس جامعة الزقازيق، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وقيادات الصحة بالمحافظة.

وقدم معالى المحافظ درع تذكارى وشهادة شكر وتقدير لوكيل الوزارة تكريماً لمجهوداته السابقة والمستمرة خلال الأزمة، وميداليات تذكارية لبعض قيادات الصحة بالشرقية.

 

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محافظ الشرقية يكرم وكيل وزراة الصحة 

 

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محافظ الشرقية مع المكرمين

 

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الحضور بالتكريم

 

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محافظ الشرقية مع المكرمين

 


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