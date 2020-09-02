محافظ السويس يقرر تخفيض 20% من سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وممثلي نقابة المهندسين ورؤساء اللجان الفنية للبت فى ملفات التصالح في مخالفات البناء لمناقشة إعادة تشكيل اللجان لدفع عجلة العمل لانجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات.

وفي بداية الاجتماع، تم مناقشة عددًا من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات لانجاز العمل.

وقرر محافظ السويس، تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وشدد "صقر"، على رؤساء اللجان والأحياء أهمية إنهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن من خلال توفيق أوضاعه، مؤكدًا المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.

حضر الاجتماع كلا رؤساء الأحياء والمهندس أيمن رزق، وكيل نقابة المهندسين والمهندس حافظ عوض، أمين عام نقابة المهندسين، وممثل إدارة الحماية المدنية ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء.