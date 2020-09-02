محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات ببحيرة المنزلة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن مشروع تنمية بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها، الذى يجرى تنفيذه حاليا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نقلة نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لأول مرة فى تاريخ المحافظة وتحديدا فى مراكز مدن شمال المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة حاليا فى أقوى مراحلها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تعليماته بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة، أو نهب وإهدار مواردها يجرى تنفيذها بكل حسم وحزم وأن الدقهلية حصلت على المركز الثانى على مستوى المحافظات فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية.

وقاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فجر اليوم، يرافقه اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، حملة لإزالة التعديات فى تاريخ محافظة الدقهلية بمدينة المطرية، لاستكمال إنشاء حرم الطريق الدائرى المزمع إنشاؤه حول بحيرة المنزلة، وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية والذى يجرى تنفيذة بمعرفه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه يضع مشروع تنمية بحيرة المنزلة على رأس أولويات عمله منذ توليه مهام منصبه لأنه ليس مشروع اقتصادى تنموى فقط، لكنه مشروع لبناء وتنمية الإنسان المصرى وتحسين بيئته الاجتماعية والحضارية، وهو ما يأتى فى مقدمه أولويات رئيس الجمهورية.

وأضاف أن حملة الإزالة التى جرت فجر اليوم بمنطقة أرض شرق القطار بمدينة المطرية والتى تعرف باسم "عبده الصالحى" تعد الأكبر في تاريخ المحافظة، حيث تم إخلاء ما يقرب من 1200 منزل من السكان المتعدين بمعدل ما يقرب من 3700 اسره وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات والدراسات الامنية والتى تم من خلالها توعيه وإقناع سكان المنطقة بأهمية إخلائها احتوائهم وصرف التعويضات المناسبة لهم لإيجاد أماكن أقامه بديله لهم حفاظا على كرامتهم وانسانيتهم ، أن ارض منطقه عبده الصالحى عبارة عن 45 فدانا تم ردمها من مسطح بحيرة المنزلة وتقسيمها إلى قطع أراضى معده للبناء بمساحات مختلفة منذ عام 2008 وان المعتدين الذين قاموا باعمال الردم استغلوا حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها لهم دون أى سندات للملكية.

كما قام الأهالي خلال فترة الانفلات الأمنى وغياب رقابة أجهزة الدولة أثناء أحداث 25 يناير 2011 ببناء منازل تتراوح مساحتها من 70 إلى 100 متر ..وأنه بعد تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسة، كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقه بالتعدى على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي اقامتها الدوله بمنطقه وش القطار القريبه منها.

وأشار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إلى أن حملة اخلاء وازاله التعديات بمنطقه عبده الصالحى رسالة قوية لكل من تسول نفسه التعدى على أملاك الدوله ولأباطرة الفساد بأن الدولة قوية وعازمة وماضية فى طريقها وأنها لا تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع أو وضع أى عراقيل امام استكمال مسيره مشروعات تنميتها.