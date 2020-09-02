محافظ الدقهلية: إزالة 85 منزلاً ببحيرة المنزلة خلال يوم واحد

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه ومنذ فجر اليوم حتى الآن استمرت أعمال أكبر حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة "بمنطقة عبد الصالحى" لعودة 45 فدانا لأحضان بحيرة المنزلة.

شارك فى الحملة، اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء خالد إبراهيم مدير الادارة العامة للامن المركزى بمنطقة شرق الدلتاز

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه اليوم تمت إزالة 85 منزلاً من إجمالى 302 منزلاً "تضم 1200 مسكن" ويؤكد أن الدولة لا تسمح بسياسة الأمر الواقع ولا سلطة تعلو على الدولة والقانون.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يعد نقله نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لأول مرة فى تاريخ المحافظة وتحديدًا فى مراكز مدن شمال المحافظة، وأن حملة الإزالة التي جرت فجر اليوم تعد الأكبر في تاريخ المحافظة حيث تم إخلاء ما يقرب من 1200مسكن من السكان المتعدين بعد اتخاذ كل الإجراءات والدراسات الأمنية والتي تم من خلالها توعية وإقناع سكان المنطقة بأهمية إخلائها واحتوائهم وصرف التعويضات المناسبة لهم لإيجاد أماكن إقامة بديلة لهم حفاظًا على كرامتهم وانسانيتهم.

وأشار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إلى أن حملة إخلاء وإزالة التعديات بمنطقة عبده الصالحى هى رساله قوية لكل من تسول نفسه التعدى على أملاك الدولة ولأباطرة الفساد بأن الدولة قوية وعازمة وماضية في طريقها وأنها لا تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع أو وضع أى عراقيل أمام استكمال مسيرة مشروعات تنميتها.

جاء ذلك فى إطار مشروع تنمية وتطوير بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها والذى يجرى تنفيذة حاليًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتعليماته بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة التعدى على أملاك الدولة أو نهب وإهدار مواردها والتى يجرى تنفيذها بكل حسم وحزم.