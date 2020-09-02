محافظ الجيزة يكشف ارتفاع تكلفة إنشاء محطة مياه فى المناطق العشوائية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تكلفة إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس والعشوائى تصل لأكثر من مليار جنيه وهو الأمر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقى العقارات.



ووجه المحافظ بالبدء فى تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتى لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها قائلا: "مش هنسيب مخالف"، لافتا أن مواجهة المبانى المخالفة والتى تتمدد بشكل عشوائى أمر اصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالأمر يتعلق بالأمن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق.



وأضاف المحافظ خلال اجتماعه مع مدير أمن الجيزة، أنه تم إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة الى انشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين مدربين ومتفرغين لرصد اى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو ازالتها مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية.



وكلف راشد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية مشدداً على عدم تكليف اى رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة.



وكان أكد محافظ الجيزة أنه تم رصد حوالى 52 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضى بمساحة تبلغ 1883 فدان، مشيراً إلى أنه تم إزالة حوالى 28 ألف حالة تعدى منها حتى الآن ومتبقى 24 ألف حالة تعدى بمساحة تصل الى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.