اليوم السابع
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محافظ البحيرة: تنفيذ 55 قرار إزالة على المجارى المائية بالمحمودية وأبو حمص

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:45 م
محافظ البحيرة: تنفيذ 55 قرار إزالة على المجارى المائية بالمحمودية وأبو حمص محافظ البحيرة
فريق المحافظات

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شدد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا ازاله كافه أشكال التعديات عليها.

 وأشار إلى انه تم تنفيذ عدد 55 قرار إزالة بالمحمودية وأبو حمص بإجمالي مساحات 2450 متر 2 ضمن وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والوحدات المحلية لمراكز المحمودية وأبو حمص وذلك على النحو التالى، تنفيذ عدد 40 قرار ازاله تعدى على ترعه المحموديه بالبر الأيمن عبارة عن مبانى وأسوار بمساحة 2000م٢ بهندسه رى أبوحمص وبتامين من مركز شرطة أبوحمص.

كما تم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 450 م٢ عبارة عن مبانى بالطوب والاسمنت وخرسانة مسلحة وعشش وردم بالمجرى المائي بهندسة صرف الرحمانية بالتعاون مع الوحدة المحلية بالمحمودية وحماية أمنيه من مركز شرطة المحمودية.

 

 


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