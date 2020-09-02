محافظ أسوان يعلن عن تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء 50%

كتب أحمد عرفة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك اهتمام من قبل المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، على ضوء اهتمام وسائل الإعلام بالملف الفترة الأخيرة.



وأضاف اللواء أشرف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 50% لتشجيع المواطنين حيث لا يوجد مد للمهلة التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.



وأشاد محافظ أسوان بدور الإعلاميين في تناول ملف مخالفات البناء على أراضي الدولة، مؤكدا أن مخالفات البناء لن تتكرر مرة أخرى.



وفى وقت سابق، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وضع مقترح وتصور لأكثر من مكان لإنشاء 2 كوبرى معلق يربط شرق النيل بغربه تمهيدا لرفعه لوزارة النقل والمواصلات لبحث إمكانية تنفيذها، وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء عدة كبارى على النيل، وذلك فى إطار خطة الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال عمل المشاريع الكبرى وإنشاء عدة كبارى على النيل.