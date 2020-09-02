محافظ أسوان : وضع مقترح لإنشاء كوبريان معلقان يربط شرق النيل بغربه

أسوان - صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وضع مقترح وتصور لأكثر من مكان لإنشاء 2 كوبرى معلق يربط شرق النيل بغربه تمهيدا لرفعه لوزارة النقل والمواصلات لبحث إمكانية تنفيذها ، وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء عدة كبارى على النيل ، وذلك فى اطار خطة الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال عمل المشاريع الكبرى وإنشاء عدة كبارى على النيل .

حيث تساهم هذه الكبارى فى إحداث نهضة تنموية كبرى لمركز ومدينة ادفو شمالا وجنوبا ، وربط طريق أسوان القاهرة الزراعى والزراعى الغربى والصحراوى الغربى.

فى نفس السياق تم اجراء زيارة ميدانية للمواقع المقترحة لاعمال الرفع المساحى وتقديم الخرائط للمناطق المقترحة حيث قامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو والوفد المرافق لها من الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومسؤولى المساحة من شركه النصر للتعدين وتم معاينة مقترحين أحدهما بمدينة السباعية والآخر بقرية القنان ، كما تم زيارة الموقع الثانى بالرمادى قبلى قرية الرمادى قبلى .

من ناحية اخرى كان قد أكد اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان أن دوران عجلة التنمية والنماء بجميع أنحاء المحافظة أصبحت ملموسة ومجسدة فى العديد من المشروعات الجارية وخاصة التى يمولها صندوق تحيا مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للإرتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الجماهيرية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

جاء ذلك فى اجتماع محافظ أسوان بوفد صندوق تحيا مصر برئاسة شادى سالم ، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، وبحضور اللواء حازم عزت ، السكرتير العام للمحافظة حيث تمت مناقشة ومتابعة المشروعات الجارية بإجمالى 14 مشروعا فى كافة القطاعات بتكلفة 644 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و324 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وصرح اللواء أشرف عطية ، سيتم قريباً إفتتاح 4 مشروعات أوشكت الأعمال فيها على الإنتهاء منها تطوير مستشفى بنبان قبلى بمركز دراو بسعة 18 سرير ، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، بالإضافة إلى توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية مع استكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن أنه تم تنفيذ نسبة 95 % من الإنشاءات والمرافق الداخلية فى المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى تضم مرحلتها الأولى 308 ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتاً إلى أن الإجتماع تناول أيضاً إقامة بعض المشروعات الحيوية بقرية العلاقى منها إنشاء 56 منزل لإستيعاب كافة الأسر التى تعيش فى خيام بدائية بوادى أبيسكو مع مبانى خدمية تشمل مسجد ووحدة صحية ، وأيضاً تركيب مآخذ مياة لرفع كفاءة مرشح مياه الشرب و أعمدة إنارة و2 مولد كهربائى بقدرة 500 ك . وات ، علاوة على رفع كفاءة المدرسة المقامة.

و كشف عطية، أنه تم الإتفاق مع مسئولى صندوق تحيا مصر على تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة لتساهم فى توفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطن الأسوانى من أبرزها مشروع شارع مصر والمخطط تنفيذه فى أحد المواقع المتميزة لإقامة عدد من المحلات الحضارية ، مشيراً إلى أنه من ضمن المبادرات أيضاً تنفيذ مبادرتى ( نور الحياه )، و ( دكان الفرحة ) لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج ، فضلاً عن توزيع كراتين المواد الغذائية، وأخيراً الملابس الجاهزة على طلاب الجامعة .



مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان

مقترح بانشاء كبارى معلقة على النيل بأسوان