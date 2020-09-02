محافظة قنا تؤكد تلقيها أكثر من 20 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى تلقى ما يزيد عن 20 ألف طلب تصالح.



وتابع نائب محافظ قنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن هناك لائحة خاصة برسوم المخالفات، حيث تحدد قيمة لكل مخالفة، مشيرا إلى أنه جار فحص طلبات التظلم.



وأكد نائب محافظ قنا، أن المحافظة تقود حملة كبرى لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالتوازى مع تلقى طلبات التصالح.



وفى وقت سابق صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 208 حالة تعدٍ.