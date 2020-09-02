محافظة المنيا تعلن تلقى 49 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن عدد مطالب التصالح المقدمة فى مخالفات البناء وصل إلى 49 ألف طلب من إجمالى 110 آلاف و500 مخالفة. وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد: "المخالفات تشمل البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية"، مشيرا إلى أن المحافظة لديها وحدة مخصصة برصد أى مخالفة لوأدها في المهد.



وتابع محافظ المنيا: "39 ألف مواطن سددوا مبلغ جدية التصالح، ونسبة كبيرة من مخالفات البناء متواجدة في الأرياف بنسبة قد تصل إلى 85%".



وفى وقت سابق، وقع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اللواء سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينهما فى أبريل الماضي، للبدء فى تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، ومن بينها مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلى بالمنطقة الصناعية.