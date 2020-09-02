محافظة الجيزة تزيل 60 حالة تعدٍ على أراضى زراعية و5 مخالفات بناء

أزالت أجهزة محافظة الجيزة 60 حالة تعدٍ علي أراضى زراعية ومخالفات بناء بمراكز البدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر وأوسيم وحي الطالبية والهرم، وذلك ضمن الحملات التى تنفذها المحافظة يوميا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى وعلي المواطنين الراغبين في التقدم سرعة التوجه إلي المركز التكنولوجي للحى والمركز المختص واستيفاء المستندات، مؤكدة أنه لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى.

وفى السياق، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالى 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس2020.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .