مجموعة مرسيليا تزين الساحل الشمالي بمشروع "كاسكاديا" في قلب توسعات العلمين الجديدة

تصميمات على الطراز الإيطالى بمساحات تبدأ من 70 متر

حليو: المشروع إضافة لمحفظة مشروعات مرسيليا ويضم فندق سياحى وأضخم كريستال لاجونز بالساحل الشمالي



أول ميديكال ريزورت بالساحل بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "علاج" العالمية ونضع حالياً اللمسات الأخيرة للتصميمات



باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه وعلى مساحة 40 فداناً طرحت مجموعة مرسيليا أحدث مشروعاتها بالساحل الشمالي "كاسكاديا" في قلب توسعات العلمين الجديدة وتحديداً بالكيلو 134.5 طريق الاسكندرية مطروح .. المشروع بقلب منطقة سيدي عبد الرحمن ويمتاز المشروع بتنوع المساحات ما بين 70 و 150 متر لتناسب جميع الاحتياجات والقدرات الشرائية للعملاء كما أنه الأقل في النسب البنائية في مشروعات الساحل الشمالي بأكمله حيث أن الوحدات على مساحة لا تتخطى 14% فقط وتبعد 10 دقائق فقط من مدينة العلمين الجديدة ومطار العلمين.

وصرح الاستاذ " شريف حليو " – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا – أن مشروع " كاسكاديا " يعد واحد من أهم المشروعات بالساحل الشمالي وأن خطة المشروع تتماشى مع خطة الدولة لمدن الجيل الرابع التي تستهدف التنمية المستدامة للمدن الساحلية كمدينة العلمين الجديدة التي تعد شريان الاستدامة في الساحل الشمالي كما أن المشروع يعد إضافة لمحفظة مشروعات مرسيليا العقارية الممتدة في ربوع مصر على مدار 20 عاماً بالسوق المصري وأن تصميم المشروع فريد بصورة تحاكي الطراز الإيطالي فالوحدات السكنية تطل على مجموعة من الجزر العائمة التي يحيط بها أضخم لاجونز وبحيرات كريستالية من كل الجهات، كما سيضم المشروع أيضاً فندق سياحي و منطقة ألعاب للأطفال وجزيرة ترفيهية وصالة ألعاب خارجية ومنطقة ملاعب لممارسة الرياضات المختلفة.. بالإضافة الى أول ميديكال ريزورت تابع لمجموعة مستشفيات «علاج» العالمية بالساحل الشمالي، والتى تنتشر فروعها في إحدى عشرة دولة حول العالم، لتخدم منطقة العلمين بأكملها بمجموعة من الخدمات الطبية المتكاملة كما وسيضم أكبر أكوا بارك في الساحل الشمالي .

وأضاف حليو أن الشركة قامت بالعديد من الدراسات المالية والسوقية والاستثمارية لتقديم خدمات متفردة ومميزة لصالح العملاء تحقق قيمة مضافة لمشروعات المجموعة وتضمن إستمرارية الحياة بالقرية طوال العام فنتج عن ذلك إقبال من العملاء على حجز وحدات بما تجاوز النصف مليار جنيه في اليوم الأول لطرح المشروع ... كما يجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة في مراجعة التصميمات والرسومات الخاصة بالميديكال ريزورت وسيتم الترتيب قريباً لـ لإحتفالية كبرى بمناسبة إنضمام منظومة صحية كبيرة مثل مجموعة علاج في مصر لإحدى مشروعات المجموعة كما أنه جاري الإعداد لتوقيع عقود تنفيذ أضخم لاجونز مائية بالساحل الشمالي مع شركة كريستال لاجونز العالمية في مشروع كاسكاديا .

جدير بالذكر أن مجموعة شركات مرسيليا منذ نشأتها من 20 عاماً بالسوق العقاري المصري قامت بتطوير كل ما هو فريد وجديد ولعل أحدثها مرسيليا بيتش4 بالمربع الذهبي لخليج سيدي عبد الرحمن على مساحة 140 فدان والذي تحتفل مرسيليا بتسليم المرحلة الثانية منه الآن على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة العام المقبل.. كما كان لمرسيليا السبق في تطوير منتجع مرسيليا لاند العلمين بالكيلو 107 طريق الإسكندرية مطروح للساحل الشمالي والذي يشهد الآن كونه في قلب التوسعات السياحية لمدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع ووسط أكبر حراك سياحي تشهده المنطقة أمام مارينا وأبراج العلمين الجديدة.