متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف فى مذكراتها عن "معاكسة" رئيس كوريا الشمالية

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت سارة ساندرز، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، أن رئيس كوريا الشمالية "غمز" لها أثناء أعمال القمة التى جمعته مع نظيره الأمريكى فى سنغافورة يونيو 2018، وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ترامب أخبر سارة ساندرز أنها قد تضطر إلى الذهاب غلى كوريا الشمالية وتأخذ واحدا من أجل الفريق، وذلك بعدما غمز كيم جونج أون للمتحدثة باسم البيت الأبيض خلال قمة سنغافورة.

ووفقا لما جاء فى مذكرات ساندرز الجديدة، فإن ترامب مزح قائلا " كيم جونج اون غمز لك، لقد فعل، غمز ..لك".

وجاءت تلك الواقعة فى مذكرات ساندرز التى تحمل عنوان "الحديث عن نفسى"، والتى ستصدر الثلاثاء المقبل، وحصلت الجارديان على نسخة منها.

وفيما يتعلق بواقعة كيم، الذى تودد إليه ترامب خلال أول عامين له فى الحكم، تحدثت ساندرز عن جلسة فى محادثات سنغافورة، والتى قبل فيها كيم مترددا حبة تيك تاك من ترامب، الذى سعى بشكل كبير لطمأنة رئيس كوريا الشمالية أنه مجرد نعناع وليس كبسولة من السم.

وتحدث الرجلان أيضا عن الرياضة، بما فى ذك مرة القدم النسائية، وقالت ساندرز بعدها لاحظت أن كيم يحدق بها. وكان هناك اتصال بصرى مباشر وأومأ كيم برأسه وبدا وكأنه يغمز فى وجهى.. وعن ذلك تقول: لقد صدمت ونظرت بسرعة لأسفل وواصلت تدوين ملاحظات.

وتابعت قائلة: كل ما كنت أفكر فيه هو: "ماذا حدث للتو، بالتأكيد لم يغمز لى كيم جونج أون".

وأثناء التوجه إلى المطار، تحدثت ساندرز عن الواقعة لترامب ورئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى فقال ترامب " كيم جونج أون قامت بمعاكستك.. لقد فعل ذلك".