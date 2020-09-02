اليوم السابع
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مبروك عطية: بناء مدرسة أو مستشفى أقرب إلى الله من بناء مسجد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:12 ص
مبروك عطية: بناء مدرسة أو مستشفى أقرب إلى الله من بناء مسجد الدكتور مبروك عطية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز بناء المساجد على أراضى مخالفة، مشيراً إلى أن بناء المساجد ليس بالكثرة ولكن وفقاً للاحتياج. وأوضح خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن بناء دار أيتام أو مدرسة أو مستشفى أو مصلحة عامة عند الله أقرب من بناء المسجد في وجود مساجد كثيرة.

وأكد الداعية الإسلامي، أن مصالح الناس ومساعدتهم من أفضل الأعمال عند الله، وأن إيذاء الناس وترويعهم وإخراجهم من بيوتهم من أكبر الذنوب.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن بِناءَ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعًا"، مؤكدة أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله تعالى حاجة في بناء بيتٍ يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه.


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