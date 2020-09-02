مايك بومبيو: الدبلوماسيون الأمريكييون فى الصين يواجهون عوائق مستمرة بعملهم

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين فى الصين، يواجهون عوائق مستمر فى عملها، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت متطلبات جديدة على كبار دبلوماسيو جمهورية الصين الشعبية الذين يعقدون اجتماعات وأحداثًا في الولايات المتحدة.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يواجه الدبلوماسيون الأمريكيون في الصين عوائق مستمرة في عملهم، اليوم فرضت وزارة الخارجية الأمريكية متطلبات جديدة على كبار الدبلوماسيين في جمهورية الصين الشعبية الذين يعقدون اجتماعات وأحداثًا في الولايات المتحدة ، وسوف ندعو دائمًا إلى المعاملة العادلة لدبلوماسيينا في الخارج".



مايك بومبيو

وفى سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس ترامب يدرس تقييد الطلاب الصينيين من الدراسة في الولايات المتحدة، مضيفًا أن الإدارة من المرجح أن تعلن عن إجراءات جديدة ضد بكين في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ووفقا لتقرير ذا هيل، بومبيو كان يرد على سؤال حول جهود الإدارة ضد تأشيرات الطلاب الصينيين ومناصب البحث الأكاديمي التي تعمل لصالح الحكومة في بكين.

وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كان من الأسرع عدم السماح لمزيد من الطلاب الصينيين بالدخول إلى الولايات المتحدة لبعض الوقت: "لا أريد أن أتقدم أمام القرارات التي يقيمها الرئيس"، وأضاف: " ليس كل طالب صيني موجود هنا يعمل نيابة عن أو بناءً على توجيه من الحزب الشيوعي الصيني ، لكن هذا شيء ألقى الرئيس ترامب نظرة جادة عليه".

ألقي القبض على مواطن صيني يجري بحثا في جامعة فيرجينيا يوم الجمعة بتهم فيدرالية شملت محاولة سرقة الأسرار التجارية واختراق انظمة الكمبيوتر.