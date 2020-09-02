اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ماكرون يشدد من بغداد على مواصلة الحرب لهزيمة الإرهاب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:46 ص
ماكرون يشدد من بغداد على مواصلة الحرب لهزيمة الإرهاب الرئيس الفرنسى ماكرون
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لا بد من تواصل الحرب على الإرهاب حتى إلحاق هزيمة نهائية به، مشددا على أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة، وأضاف ماكرون: الاستقرار الإقليمي على المحك.. وجاءت إلى العراق في هذه الظروف التي تخلق تحديا"

وكان الرئيس العراقى برهم صالح، قد استقبل منذ قليل نظيرة الفرنسي ايمانويل ماكرون فى قصر السلام بالعاصمة بغداد، وجرت للرئيس الفرنسى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر القصر، ومن المقرر عقد جلسات مباحثات مشتركة بين الرئيسين، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد اختتم زيارته الرسمية إلى لبنان التى استغرقت يومين، بمؤتمر صحفى فى قصر الصنوبر حيث مقر إقامته، ولخص ماكرون خلال هذا المؤتمر، عددا من المواقف الحاسمة إزاء أزمة لبنان، حيث أكد أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المتفق عليها فسوف يضطر لتوقيف المساعدات الدولية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الضالعين بالفساد

ومن بين أهم ما قاله ماكرون خلال المؤتمر الذى استغرق أكثر من الساعة والنصف؛ أن على لبنان تشكيل الحكومة خلال 15 يوما وحصلت على وعود من الأطراف السياسية لإنجاز الإصلاحات بشكل سريع.

وأضاف ماكرون: أسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاخات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .

 


العراق

اخبار العراق

ماكرون

بغداد

الرئيس الفرنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة