اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ماكرون يؤكد مساندة فرنسا لجهود رئيس وزراء العراق لصيانة السيادة العراقية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:36 م
ماكرون يؤكد مساندة فرنسا لجهود رئيس وزراء العراق لصيانة السيادة العراقية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، إنه بحث التعاون في مجال الطاقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث مشروع محطة نووية لمعالجة نقص الكهرباء تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية.

وقال ماكرون إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي مشروع مترو لبغداد، كما تم التباحث حول تقوية العلاقات العسكرية مع العراق في مواجهة تنظيم داعش

وأكد ماكرون أن التعاون الدفاعي ينبغي أن يحترم سيادة العراق، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي "تطبيع" جميع أفرع القوات المسلحة. موضحا أن فرنسا تساند جهود رئيس وزراء العراق لصيانة السيادة العراقية.

 

 


ماكرون

فرنسا

العراق

رئيس الوزراء العراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة