ماكرون يؤكد سعيه للمساعدة فى ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية

رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور العراق حاليا إنه يهدف إلى المساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية.

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها ماكرون للعراق، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وكتب على تويتر اليوم الأربعاء "في بغداد... حيث أعربت للتو عن دعمنا للعراق في هذا الوقت العصيب. هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعادها... سواء داخل البلاد أو أي مكان في المنطقة".

وكان قد استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية أن رئاسة الجمهورية العراقية قالت، إن زيارة الرئيس ماكرون ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة"، مشيرة إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني.