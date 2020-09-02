ماكرون يؤكد دعم بلاده التحول السياسى إلى الديمقراطية فى العراق

إبراهيم سعيد

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، خلال المؤتمر صحفى التى عقد مع رئيس وزراء العراق برهم صالح إن بلاده تدعم التحول السياسي الى الديمقراطية فى العراق، وأكد الرئيس الفرنسى ، خلال كلمته:"نؤكد دعمنا للعراق في هذا الوقت العصيب وهناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعادها سواء داخل البلاد أو أي مكان في المنطقة"، مضيفا:"بحثت مع الكاظمي التعاون العسكري بين فرنسا والعراق" .

وتابع أنه لا بد من تواصل الحرب على الإرهاب حتى إلحاق هزيمة نهائية به، مشددا على أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة، وأضاف ماكرون: الاستقرار الإقليمي على المحك".