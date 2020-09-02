اليوم السابع
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ماكرون يؤكد دعم بلاده التحول السياسى إلى الديمقراطية فى العراق

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:47 م
ماكرون يؤكد دعم بلاده التحول السياسى إلى الديمقراطية فى العراق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
إبراهيم سعيد

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، خلال المؤتمر صحفى التى عقد مع رئيس وزراء العراق برهم صالح إن بلاده تدعم التحول السياسي الى الديمقراطية فى العراق، وأكد الرئيس الفرنسى ، خلال كلمته:"نؤكد دعمنا للعراق في هذا الوقت العصيب وهناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعادها سواء داخل البلاد أو أي مكان في المنطقة"، مضيفا:"بحثت مع الكاظمي التعاون العسكري بين فرنسا والعراق" .

وتابع أنه لا بد من تواصل الحرب على الإرهاب حتى إلحاق هزيمة نهائية به، مشددا على أن التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق بكل أبعاده الأمنية والاقتصادية في الداخل وفي المنطقة، وأضاف ماكرون: الاستقرار الإقليمي على المحك".

ومن بين أهم ما قاله ماكرون خلال المؤتمر الذى استغرق أكثر من الساعة والنصف؛ أن على لبنان تشكيل الحكومة خلال 15 يوما مضيفا: حصلت على وعود من الأطراف السياسية لإنجاز الإصلاحات بشكل سريع.

وأضاف ماكرون: أسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاخات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .

 

 


الرئيس الفرنسى

إيمانويل ماكرون

العراق

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