اليوم السابع
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ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:38 م
ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة كورونا - أرشيفية
وكالات

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتماثل للشفاء 70 مصابا، بينما توفي ثمانية آخرين.
وأشار المركز في بيان اليوم إلى أنه في يوم أمس الثلاثاء تم استلام عدد (3255) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن.
وأوضح أن النتائج سجلت عدد (2723) عينة سالبة، وعدد (532) عينة موجبة مفصلة إلى عدد (349) حالات جديدة، وعدد (183) حالات مخالطين، كما سجل المركز عدد 70 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.
وبين المركز أن إجمالي الإصابات في عموم ليبيا بلغ 15,156 الحالات النشطة : 13,160 المتعافين : 1,746 الوفيات : 250 .


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