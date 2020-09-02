ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتماثل للشفاء 70 مصابا، بينما توفي ثمانية آخرين.
وأشار المركز في بيان اليوم إلى أنه في يوم أمس الثلاثاء تم استلام عدد (3255) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن.
وأوضح أن النتائج سجلت عدد (2723) عينة سالبة، وعدد (532) عينة موجبة مفصلة إلى عدد (349) حالات جديدة، وعدد (183) حالات مخالطين، كما سجل المركز عدد 70 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.
وبين المركز أن إجمالي الإصابات في عموم ليبيا بلغ 15,156 الحالات النشطة : 13,160 المتعافين : 1,746 الوفيات : 250 .
ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاةالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:38 م
كورونا - أرشيفية
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتماثل للشفاء 70 مصابا، بينما توفي ثمانية آخرين.
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