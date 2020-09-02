لجنة المتابعة تتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفات في قرية "بدهل" ببنى سويف.. صور

بنى سويف فريق المحافظات

تواصل لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بنى سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضى الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

وفى هذا السياق قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش لسير العمل بمجلس قروى بدهل التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وذلك برئاسة محمد جبر معاون السيد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فقد تم المرور الميدانى على كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت اللجنة بالمرور على عدد من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية، والتى شملت مقر الوحدة المحلية والوحدة الصحية ومتابعة الحالة العامة للنظافة والشوارع بالقرية ،حيث اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التى رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية، وتم توجيه مسئولى الوحدة بالتحقيق فى ذلك والمرور اليومى على تلك المكاتب الخدمية التى تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمى بها.