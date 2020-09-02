اليوم السابع
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لافروف:رئيس الوزراء الروسى يزور مينسك غدا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:07 م
لافروف:رئيس الوزراء الروسى يزور مينسك غدا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور بيلاروسيا غدا الخميس .
وقال لافروف، خلال محادثات مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه" من المقرر أن يزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مينسك غدًا " .
وأكد لافروف،خلال المحادثات،أن اجتماع رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، سيُعقد في غضون الأسبوعين المقبلين في موسكو، مضيفًا أن "هذا يؤكد عزمنا المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات المتكافئة والمفيدة للطرفين".


سيرجى لافروف

روسيا

بيلاروسيا

مظاهرات بيلاروسيا

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