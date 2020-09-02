لافروف:رئيس الوزراء الروسى يزور مينسك غدا

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور بيلاروسيا غدا الخميس .

وقال لافروف، خلال محادثات مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه" من المقرر أن يزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مينسك غدًا " .

وأكد لافروف،خلال المحادثات،أن اجتماع رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، سيُعقد في غضون الأسبوعين المقبلين في موسكو، مضيفًا أن "هذا يؤكد عزمنا المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات المتكافئة والمفيدة للطرفين".