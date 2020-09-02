كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

وكالات

تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 200 حالة وسط استمرار انتشار الفيروس، وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20,449 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 326 حالة بزيادة حالتين.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، يسجل العدد اليومي لحالات الإصابة أكثر من 100 حالة منذ يوم 14 أغسطس الماضي، حيث وصل إلى ذروته في يوم 27 أغسطس الماضي مسجلا 441 حالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الفترة من يوم 14 أغسطس إلى يوم 2 سبتمبر إلى 5,679 حالة، ليشكل 27.7% من أصل إجمالي عدد حالات الإصابة للبلاد.

ومن بين الـ267 حالة الجديدة، اكتشفت 253 حالة بعدوى محلية، و14 حالة وافدة من الخارج.