كبير مفاوضى "بريكست" الأوروبى: نشعر بقلق وخيبة أمل حيال نهج لندن بالمحادثات

كتبت رباب فتحى

قال كبير مفاوضى بريكست فى الاتحاد الأوروبى، ميشيل بارنييه، أنه "قلق ويشعر بخيبة أمل" بشأن نهج المملكة المتحدة فى المحادثات، مما أثار المخاوف من أن المملكة المتحدة ستغادر التكتل فى يناير دون اتفاق، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال لمعهد الشؤون الدولية والأوروبية فى دبلن أنه لم يكن هناك إنجاز فى اجتماع يوم الثلاثاء مع مفاوض المملكة المتحدة، ديفيد فروست. "لم نلحظ أى تغيير فى موقف المملكة المتحدة، ولهذا السبب عبرت علنًا عما أشعر به، بأننى قلق وأشعر بخيبة أمل ".

وقال أن الاتحاد الأوروبى قد اعترف بالخطوط الحمراء للمملكة المتحدة بشأن المنافسة العادلة ومصايد الأسماك والحوكمة، بما فى ذلك محكمة العدل الأوروبية، وكان على استعداد لتقديم تنازلات، لكن المملكة المتحدة ترفض وضع مقترحات على الطاولة بشأن مساعدات الدول للشركات فى التكتل أو مصايد الأسماك. وقال: "فيما يتعلق بكل هذه القضايا، تواصل الأطراف البريطانية أن تحطبنا".

استمرت المحادثات حول 11 مجالًا موضوعيًا ستحدد تجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وعلاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى منذ مارس. وصف المطلعون فى الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى المحادثات بأنها "صيف كامل ضائع تمامًا".

قال بارنييه أنه كان أكثر واقعية من كونه متفائلًا وكان مقتنعًا بأن بوريس جونسون لن يسمح للمملكة المتحدة بالخروج بدون اتفاق. وقال "ما زلت أعتقد، على الرغم من الصعوبات الحالية، أن بوريس جونسون يريد اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي".

لكنه أضاف أكثر من مرة أن هذا لن يكون بأى ثمن. "لن يضحى الاتحاد الأوروبى بمبادئه لمصلحة المملكة المتحدة وحدها."

وقال أن المملكة المتحدة تريد اتفاقًا صفريًا للتعريفة الجمركية والحصص الصفرية، ولكن "سيتعين عليهم التحرك" لتحقيق ذلك لأن الاتحاد الأوروبى لن يبرم صفقة من شأنها "الإضرار بالاتحاد الأوروبى والسوق الموحدة".