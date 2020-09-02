كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يخوض السباق على زعامة الحزب الحاكم

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء عزمه الترشح لزعامة الحزب الحاكم في سباق يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز به مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وعمل سوجا منذ فترة طويلة مساعدا لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل سياسات آبي الخاصة بالتحفيز المالي والنقدي. وقال سوجا إنه يدخل السباق لتجنب حدوث فراغ سياسي خلال وباء كورونا.

وأضاف في إفادة صحفية "فكرت بترو كسياسي وكشخص ساند إدارة آبي بما يجب علي أن أفعله. ونتيجة لذلك اتخذت قرار الترشح لقيادة الحزب الديمقراطي الحر".

وأضاف "في وقت يشهد أزمة وطنية، لا يمكننا السماح بفراغ سياسي".

وأعلن آبي استقالته الأسبوع الماضي لأسباب صحية. ومن المقرر أن يتولى زعيم الحزب الديمقراطي الحر رئاسة الوزراء بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الحزب في المجلس الأدنى بالبرلمان.

والمنافسان الرئيسيان لسوجا في التصويت الذي سيجري يوم 14 سبتمبر هما وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.