اليوم السابع
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كاميرات المراقبة تكشف هوية المتورط فى قتل خفير العياط

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:21 ص
كاميرات المراقبة تكشف هوية المتورط فى قتل خفير العياط جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة مسرح الجريمة التي راح ضحيتها خفير نتيجة إطلاق النار عليه خلال مطاردة لص حاول سرقة مخزن تابع لشركة كهرباء بالعياط، كما تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى العياط تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقال شهود عيان أن المتهم بارتكاب الجريمة رصدته كاميرات المراقبة، وتبين أنه عاطل مقيم بالعياط، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مقتل خفير يدعى " يسري.م" نتيجة إطلاق النار عليه بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وذكر شهود عيان أن الضحية حاول منع مرتكب الجريمة من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بإحدى القرى التابعة للعياط، وتعرض لإطلاق نار فارق إثره الحياة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


مقتل خفير

إطلاق نار

العياط

أمن الجيزة

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