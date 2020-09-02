كارثة.. بدء تسرب المياه إلى خزان صافر النفطى قبالة سواحل الحديدة اليمنية

دق ناقوس الخطر عن انفجار «قنبلة موقوتة» تهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم، عقب بدء العد التنازلي لانفجار أسوأ كارثة سوف تحل باليمن، بعد أن أكدت تقارير إعلامية يمنية، (الثلاثاء)، وجود مؤشرات عن تسرب مياه إلى خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة، في ظل استمرار إعاقة ميليشيا الحوثي وصول خبراء أمميين لتقييم وضعه وتفريغ حمولته من النفط.

وبحسب موقع «العربية.نت»، تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها تظهر المياه التى بدأت تتسرب إلى الخزان العائم.

​​​​​​وبحسب ناشطين، فإن ثقوبا في خزان صافر يجري سدها حالياً عبر فريق هندسي محلي، بإمكانيات محدودة وبدائية، مع استمرار رفض ميليشيا الحوثي دخول فريق أممي لصيانة وتفريغ الخزان، وأشارت تقارير إلى أن الفريق كان قد نجح في وقت سابق بإيقاف التسريب، لكن هذه المرة أخطر من المرة السابقة، حيث إن هيكل الخزان يتآكل وهو ما يهدد عملية الإصلاح.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، لم يخضع خزان صافر، والمحمل بمليون و200 ألف برميل نفط خام، لأي صيانة، في وقت أن عمره الافتراضي قد انتهى. وفي حال تسرب النفط أو حصول انفجار، فإنه من المتوقع أن تشكل كارثة بيئية كبيرة لا تؤثر فقط على اليمن بل على كل الدول المطلة على البحر الأحمر.