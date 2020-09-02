اليوم السابع
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كاتب صحفى: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأمن القومى المصرى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:30 م
كاتب صحفى: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأمن القومى المصرى فلسطين
كتب أحمد عرفة

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قال كاتب الصحفى، أشرف أبو الهول، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، خاصة أنه بيننا وبين فلسطين حدود وتاريخ مشترك، موضحا أن القضية الفلسطينية تحتل رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القضية الفلسطينية، تعد على رأس أولويات الأمن القومى المصرى، موضحا أن الدولة المصرية تعد أحد أكثر الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية على مر العصور.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال حديثه مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفى وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وقد أكد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه.


اشرف أبو الهول

فلسطين

الرئيس السيسى

القضية الفلسطينية

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