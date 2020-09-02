اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قيس سعيد يهاجم أطرافا سياسية تونسية ويتهمها بالكذب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:15 م
قيس سعيد يهاجم أطرافا سياسية تونسية ويتهمها بالكذب قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن قيس سعيد الرئيس التونسي هجوما على "أطراف سياسية" واتهمها بالكذب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال الرئيس التونسي، إن هناك أطرافا سياسية لا تستحق الاحترام.

وفى وقت سابق وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشى وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وصوت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.

 

وعقد البرلمان التونسى، اليوم جلسة للتصويت على حكومة المشيشى، حيث أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

 

 


تونس

برلمان تونس

ازمه تونس

قيس سعيد

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئاسية التونسية تنفى وجود مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:40 م

جماعة الـ100 وش.. الإخوان تتناسى قصائد مديحها فى الرئيس التونسى لتشن حملة شتائم ضده.. محمد حامد: تحركات قيس سعيد الذكية أحبطت مخططاتهم.. وطارق فهمى: تصريحاته عن الوفاق هى السبب.. والنهضة فى مأزق حقيقى

الأربعاء، 29 يوليه 2020 03:00 ص

قيس سعيد يزور قبر السبسى فى الذكرى الأولى لرحيل الرئيس التونسى .. فيديو

السبت، 25 يوليه 2020 04:17 م

قيس سعيد: سنرد عسكريا على كل من يحاول الاعتداء على تونس من الداخل أو الخارج

الجمعة، 24 يوليه 2020 08:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة