اليوم السابع
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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق.. صور

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:29 م
غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق.. صور غلق وتشميع
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت ثناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق بالشرقية، أحمد عبدالفتاح نائب رئيس الحى والإدارة الهندسية بمرافقة قسم شرطة ثان الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة يوسف بك بنطاق حى ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لم يصدر قراراً بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتى تم غلقها تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وغلق السناتر التعليمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك  منعاً لتجمعات الطلاب وحرصاً على سلامتهم والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه  لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطراً على العملية التعليمية وتنقص من قيمتها، فضلاً عن ماتحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية وإجتماعية. 

وأكد محافظ الشرقية أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة الماضية خطوة جادة نحو الاستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية والإلتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التراخيص الممنوحة لمراكز الخدمات التعليمية (دورات - لغات - خدمات انترنت) بنطاق المحافظة والتأكد من إستصدار التراخيص الممنوحة لها مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للمترددين عليها، وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

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