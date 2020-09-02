اليوم السابع
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عودة الطلاب لمدارسهم فى ووهان الصينية بؤرة تفشى كورونا.. فيديو وصور

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:09 م
عودة الطلاب لمدارسهم فى ووهان الصينية بؤرة تفشى كورونا.. فيديو وصور طلاب ووهان الصينية
كتب محمد سعودي

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بثت وسائل إعلام صينية وأجنبية صورا ومقاطع فيديو ترصد عودة الطلاب إلى المدارس فى مدينة ووهان الصينية التى تعتبر بؤرة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وأكثر المدن تتضررا بالفيروس التاجى فى الصين.

وأظهرت الصور والفيديو، لحظات من عودة الطلاب إلى المدارس ودور الحضانة بالمدينة، حيث التزم أغلب الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

Students returned to school to start the new semester in #Wuhan, after all schools reopened in the city believed to be the epicentre of #COVID19, on Tuesday.

 

وفتحت مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وهي مدينة ضخمة تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد، 2842 روضة أطفال ومدارس ابتدائية وثانوية أبوابها يوم الثلاثاء لاستقبال حوالي 1.4 مليون طالب.

وكانت السلطات فى مدينة ووهان الصينية، أكدت أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء، وتمثل ووهان بؤرة تفشى جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا بالصين.

 

وقالت الحكومة المحلية يوم الجمعة أن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية فى شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي. وتستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين.

 

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت إذا تغيرت مستويات الخطر. ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادى وسائل النقل العام أن أمكن.

 

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين ادوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة فى الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

 

جانب من عودة الطلاب إلى المدارس في ووهان
جانب من عودة الطلاب إلى المدارس في ووهان

 

طلاب في مدينة ووهان الصينية
طلاب في مدينة ووهان الصينية

 

عودة الطلاب إلى المدارس في ووهان
عودة الطلاب إلى المدارس في ووهان

 


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